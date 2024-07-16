Одна из стран ЕС с августа урежет выплаты украинским беженцам: сколько будут платить

С августа 2024 Ирландия сократит еженедельные выплаты украинским беженцам в государственном жилье с 220 евро (9 901 грн) до 38,80 евро (1 746 грн), чтобы привести их в соответствие с другими европейскими странами. Правительство также планирует закрыть десятки центров размещения для беженцев, возвращая гостиницы и другие объекты местного использования.

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Об этом сообщил ирландский политик Саймон Гаррис, пишет breakingnews.ie. Это решение правительства было объявлено 14 мая и призвано привести систему выплат в соответствие с практиками других европейских стран.

На сегодняшний день почти половина из более 100 000 украинских беженцев, прибывших в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года, проживают в государственных помещениях, таких как гостиницы и гостевые дома. С августа еженедельная выплата для этих беженцев уменьшится с 220 евро (9901 грн) до 38,80 евро (1746 грн). Это существенное сокращение уже было применено для украинцев, прибывших после середины марта этого года.

Жилье для беженцев стало серьезной политической проблемой в Ирландии, стране с населением 5,3 миллиона человек, уже годами борющейся с острой нехваткой жилья. Группы поддержки украинских беженцев критикуют сокращение выплат, отмечая, что оно больше всего повлияет на стариков и матерей, которые не могут работать из-за необходимости ухода за детьми.

Основатель благотворительной организации "Эффективная помощь Украине" Том МакЭнани выразил обеспокоенность тем, что такие меры противоречат традиционной ирландской щедрости и поддержке беженцев. Он подчеркнул, что переход от великодушия к жесткости не отражает подлинного отношения ирландцев к украинцам, вынужденным бежать от войны.

Закрытие центров размещения

Ирландское правительство также намерено закрыть десятки центров размещения для украинских беженцев. По словам министра Саймона Гарриса, многие гостиницы и общественные объекты, которые использовались в качестве жилья для беженцев, скоро будут возвращены для местного использования. Господин Гаррис подчеркнул, что страна должна перейти от чрезвычайных мер к более стабильной системе управления миграцией.

В последние месяцы правительство Ирландии ввело более жесткие правила социальной помощи для соискателей убежища и украинских беженцев. В частности, было объявлено о планах проверки доходов по определению права на социальные выплаты. Согласно этим планам, лицам, зарабатывающим более 125 евро в неделю, будут уменьшены социальные выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) растет количество украинцев, получивших статус временной защиты. Впрочем, из некоторых стран украинские беженцы уезжают, что особенно заметно во Франции, Польше и Латвии.

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