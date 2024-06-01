В "Укрэнерго" отказались называть зарплату главы: членам правления в среднем платят до 2 млн грн в месяц
В "Укрэнерго" отказались называть зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. Вместо этого в компании озвучили зарплату всего правления (Кудрицкий и четыре члена правления). Так, средняя месячная зарплата для одного члена правления составляет более 2 млн грн. При этом размер зарплат существенно отличается в зависимости от месяца.
OBOZ.UA направил запрос в "Укрэнерго" с просьбой озвучить заработную плату Кудрицкого вместе со всеми поощрениями (премиями и т.д) и отдельно указать оклад. Также мы попросили назвать зарплату главы "Укрэнерго" по месяцам . Однако в компании отказались озвучить эту информацию, ссылаясь на то, что в законе нет требования называть зарплату по отдельности.
Вместо этого в компании назвали зарплату всего правления: председателя и членов. В декабре 2023-го в правлении в среднем зарабатывали 1,5 млн грн, в январе 2024-го – 848,8 тыс. грн, в феврале – 353,1 тыс. грн, в марте – 499,2 тыс. грн, а в апреле – 2,1 млн грн. Отметим, что речь идет о средней арифметической зарплате. Однако при этом зарплата председателя правления может быть выше зарплаты члена правления.
По какой причине зарплата в апреле выросла в 4 раза, неизвестно. Итак, правлению и главе "Укрэнерго" платили:
- за декабрь 2023 председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Безруковой М.В., Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 7 934 964,33 грн
- январь 2024 председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Безруковой М.В., Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 4 244 210,21 грн,
- за февраль 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В.1 765 983,79 грн
- за март 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 1 997 528,43 грн
- за апрель 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 8 534 299,68 грн
Средняя зарплата у "Укрэнерго" в прошлом году была на уровне 35 372 грн.
Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.
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