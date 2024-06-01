В "Укрэнерго" отказались называть зарплату главы: членам правления в среднем платят до 2 млн грн в месяц

В "Укрэнерго" отказались называть зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. Вместо этого в компании озвучили зарплату всего правления (Кудрицкий и четыре члена правления). Так, средняя месячная зарплата для одного члена правления составляет более 2 млн грн. При этом размер зарплат существенно отличается в зависимости от месяца.

OBOZ.UA направил запрос в "Укрэнерго" с просьбой озвучить заработную плату Кудрицкого вместе со всеми поощрениями (премиями и т.д) и отдельно указать оклад. Также мы попросили назвать зарплату главы "Укрэнерго" по месяцам . Однако в компании отказались озвучить эту информацию, ссылаясь на то, что в законе нет требования называть зарплату по отдельности.

Вместо этого в компании назвали зарплату всего правления: председателя и членов. В декабре 2023-го в правлении в среднем зарабатывали 1,5 млн грн, в январе 2024-го – 848,8 тыс. грн, в феврале – 353,1 тыс. грн, в марте – 499,2 тыс. грн, а в апреле – 2,1 млн грн. Отметим, что речь идет о средней арифметической зарплате. Однако при этом зарплата председателя правления может быть выше зарплаты члена правления.

По какой причине зарплата в апреле выросла в 4 раза, неизвестно. Итак, правлению и главе "Укрэнерго" платили:

за декабрь 2023 председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Безруковой М.В., Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 7 934 964,33 грн

январь 2024 председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Безруковой М.В., Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 4 244 210,21 грн,

за февраль 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В.1 765 983,79 грн

за март 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 1 997 528,43 грн

за апрель 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В. 8 534 299,68 грн

Средняя зарплата у "Укрэнерго" в прошлом году была на уровне 35 372 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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