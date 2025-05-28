В Украине "зависли" более 10 млрд грн невыплаченных пенсий: что будет с деньгами

Более 10 миллиардов гривен пенсий жителей ВОТ (временно оккупированные территории), которые накопились в Ощадбанке, будут переведены на персональные счета в Пенсионном фонде. Средства пока сохранены, их могут получить как сами пенсионеры, так и наследники – после обращения и прохождения идентификации.

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Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона. "В Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен невыплаченных пенсий. Это средства, начисленные пенсионерам с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года, с которыми сейчас отсутствует связь", - отметила она

Важный нюанс - эти деньги не исчезли и не были аннулированы. Все права на пенсионные средства остаются за их владельцами, а в случае смерти - за наследниками.

Сейчас Министерство социальной политики разработало проект постановления, согласно которому место хранения средств будет изменено. Вместо счетов в Ощадбанке, пенсии переведут на персональные счета в Пенсионном фонде.

"Право на эти средства не изменится. Изменится лишь то, где именно они учитываются - вместо банка это будет Пенсионный фонд", - пояснила Марчак. Этот проект еще не принят, но разработан во исполнение положений закона о Государственном бюджете.

Пенсионеры, которые проживают на ВОТ и по каким-то причинам не снимали средства, могут обратиться в Пенсионный фонд и получить всю накопленную сумму одной выплатой. Это возможно после прохождения идентификации - лично или даже дистанционно, например, через Zoom.

В случае, если пенсионер умер, но не успел получить пенсионные средства, их могут получить наследники - в соответствии с положениями гражданского законодательства Украины. "Речь идет не о доверенности, а именно о наследстве. Родственник может обратиться как наследник, и государство выплатит ему начисленную, но не полученную пенсию", - уточнила Марчак.

Изменение места хранения средств должно обеспечить прозрачность, финансовую устойчивость и уменьшить нагрузку на банковскую систему, ведь речь идет о миллиардах гривен, которые фактически "висели" в учете, не будучи использованными. По ее словам, это также позволяет лучше учитывать средства в государственном финансировании и обеспечить справедливую выплату тем, кто имеет на нее законное право - независимо от места жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м минимальная пенсия может вырасти с 2361 до 2564 грн. Вместе с тем максимальная пенсия соответственно увеличится с 23 610 до 25 640 грн.

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