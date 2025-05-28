В Украине пересчитают пенсии: озвучен новый размер после пересмотра соцстандартов

В Украине в 2026-м минимальная пенсия может вырасти с 2361 до 2564 грн. Вместе с тем максимальная пенсия соответственно увеличится с 23 610 до 25 640 грн.

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Об этом говорится в письме Минфина о подготовке предложений к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. "Во внутреннем измерении экономика Украины демонстрирует постепенное восстановление, однако остается уязвимой к внешним и внутренним рискам. Национальная экономическая политика ориентирована на сохранение макрофинансовой стабильности, сдерживание инфляции, поддержку финансовой системы и обеспечение выполнения социальных обязательств", - говорится в письме.

Согласно оценкам правительства, инфляция в следующем году составит 9,7% (а в 2025-м - 12,2%). В 2027-м цены вырастут до 7,1% и только в 2028-м, согласно озвученному прогнозу, темпы роста цен удастся приблизить к целевому показателю в 5,6%. Вместе с тем будет расти и курс доллара. В среднем стоимость американской валюты будет составлять:

в 2025-м - 43,4 грн/$

в 2026-м - 44,7 грн/$

в 2027-м - 45,2 грн/$

в 2028-м - 45,6 грн/$

Минималка будет расти такими темпами:

с 1 января 2026 года - 8 688 грн;

с 1 января 2027 года - 9 374 грн;

с 1 января 2028 года - 10 059 грн;

Минимальная пенсия:

в 2026-м - 2 564 грн

в 2027-м - 2 715 грн

в 2028-м - 2 859 грн.

Отметим, в Украине в 2025-м минимальная пенсия не изменилась и ее размер составляет 2361 грн. При этом реальный прожиточный минимум (стоимость потребительской корзины) составляет 6 685,45 грн. Таким образом, украинцы с минимальной пенсией будут оставаться за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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