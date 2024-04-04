В Украине заработал Международный реестр убытков: инструкция – как подать заявку через Дію

В Украине был запущен Международный реестр убытков – единая система принятия, регистрации и учета заявлений физических, юридических лиц о возмещении убытков, потерь, ущерба от агрессии России. На первом этапе открыт для заполнения сегмент, в котором будут фиксироваться повреждения и разрушения жилья.

Речь идет о частных домах, квартирах, дачных домах, садовых домах и других жилых помещениях. Об этом в Telegram глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа").

Пока подготовка к запуску реестра, цифровая команда правительства разработала и согласовала с партнерами техническую возможность подавать информацию в Реестр через Действие (для этого нужно обновиться до последней версии). Сейчас, чтобы подать заявление, нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Госреестре вещных прав, и иметь Акт об обследовании поврежденного/разрушенного жилья, оформляемого местными властями (идет работа над тем, чтобы в дальнейшем могли подаваться в Реестр и другие владельцы разрушенного и поврежденного имущества, в том числе на временно оккупированных территориях).

По ожиданиям правительства, только по жилью ожидается до 600 тысяч заявок. Всего в планах постепенно открыть возможность документирования в Реестре и других материальных и нематериальных потерь украинцев – речь идет о 40 категориях (потеря жизни, пытки, сексуальное насилие, телесные повреждения, принудительное перемещение, переселение лиц, потеря имущества и дохода, другие формы экономического ущерба, повреждение критической инфраструктуры и других гособъектов, ущерб, нанесенный историко-культурному наследию, ущерб окружающей среде и т.п.).

По каждой категории – свои правила подачи заявлений, утверждена форма претензии. По прогнозам премьер-министра, всего ожидается поступление до 8 млн заявлений пострадавших от войны.

"В настоящее время уже завершено формирование всех органов управления Реестра, его Совет утвердил пакет правил подачи, обработки и внесения заявлений, а также положения, необходимые для запуска и функционирования Реестра", - добавил он.

Как подать заявление о повреждении в действие

1. Зайти в приложение "Действие" со смартфона или на сайт и авторизоваться.

2. Выбрать пункт "Заявление о возмещении ущерба".

2. Нажать "выбрать объект недвижимости" – подать заявление.

3. Заполнить данные о недвижимости ("Действие" подтягивает данные из реестров – проверьте информацию или обновите данные в реестре при необходимости) – нажать "далее".

– раздел "право собственности" (необходимо ввести дату обретения права собственности);

– раздел "жители жилья" (нажать или проживали вы в доме);

– раздел "обстоятельства повреждения" (необходимо прописать все детали повреждения и дату, когда это произошло);

- раздел "доказательства повреждений и стоимости ущерба" (указать все данные акта повреждения; "Действие" подтягивает акты и отчеты из Реестра разрушенного и поврежденного имущества, в случае отсутствия определенных актов - документы можно будет добавить вручную на следующих шагах);

– раздел "размер компенсации" (здесь необходимо указать сумму затрат на ремонт, рыночную стоимость, желаемый общий размер компенсации)

– раздел "контактные данные" (здесь необходимо указать ваши контактные данные и при необходимости добавить дополнительные документы).

4. Проверить данные и подписать заявление электронной подписью.

Как писал OBOZ.UA, Международный Реестр ущерба от российской агрессии является действенным механизмом возмещения причиненного страной-агрессором ущерба, пояснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Уже сейчас у него можно подавать запросы на возмещение ущерба по поводу потери своего родного, потери части здоровья, психологических потерь детей.

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