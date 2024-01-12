В Украине заметили фальшивые 200 грн с водяным знаком: как отличить подделку

В Киеве начали замечать фальшивые купюры номиналом 200 грн старого образца. Речь идет о банкнотах, выпущенных в 2014 году. Распознать подделку можно визуально и на ощупь.

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Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ. "Будьте внимательны. Подделок может быть достаточно много. Похоже на вброс качественной полиграфии, промышленного качества", – предупредил эксперт.

По его словам, на фальшивых купюрах есть водяной знак. Поэтому отличить "липу" можно:

при детальном изучении магнитной ленты – она обозначена желтой линией;

наощупь – качество бумаги отличается от оригинала.

В Национальном банке Украины (НБУ) также предупреждали, что самыми популярными у фальшивомонетчиков являются банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года. Чаще всего подделывают такие купюры номиналом 200 и 500 грн.

Как объясняли в регуляторе, проще всего установить подлинность купюру с помощью специального прибора. Однако, если его нет, можно использовать другие способы. В частности:

– Разместить купюру против света. Таким образом можно проверить наличие водяных знаков и сквозного элемента. На гривнях должны "просвечиваться" цифры номинала с лицевой и оборотной стороны купюры. Сквозной элемент при рассмотрении банкноты против света должен иметь целостный вид. Никаких разрывов и сдвигов быть не должно.

– Проверить купюру на ощупь. Так проверяется банкнотная бумага. Кроме того, должна прощупываться рельефность части изображений с лицевой стороны банкноты.

– Проверить подлинность купюры, рассматривая ее с изменением угла наклона. Обращать внимание нужно на:

изображения – у настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами зрения, а также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект);

частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту – она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы рискуют получить фальшивые доллары. Чаще всего мошенники подделывают купюры больших номиналов.

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