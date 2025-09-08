В Украине за работу учителем готовы платить более 50 тыс. грн: какой предмет нужно преподавать

Учителя английского в частных школах и онлайн могут зарабатывать от 24 до 50+ тысяч гривен за знание языка, опыт и количество уроков, а государственные школы предлагают 8-12 тысяч с минимальными надбавками. Проблема в том, что официальная система финансирования ограничивает зарплаты государственных педагогов, заставляя искать дополнительные источники дохода.

OBOZ.UA исследовал, какие зарплаты реально получают преподаватели английского языка, и разница оказалась существенной. Профессия учителя английского языка остается одной из самых популярных и востребованных в Украине.

Количество вакансий на кадровых порталах насчитывает сотни предложений, и отдельные работодатели готовы платить преподавателям более 50 тысяч гривен в месяц. Однако заработная плата зависит от формата работы, опыта и нагрузки.

Где ищут преподавателей и какие условия

международные онлайн-школы предлагают зарплату от 24 000 до 36 000 грн. Среди требований: опыт работы от 3 месяцев, владение языком на уровне B2 и выше , проведение индивидуальных и групповых занятий;

предлагают зарплату от Среди требований: опыт работы от 3 месяцев, владение языком на уровне , проведение индивидуальных и групповых занятий; частные языковые школы платят от 17 000 до 35 000 грн , учитывая групповые уроки (2–6 человек в группе), при этом ставки за групповые занятия повышаются;

платят от , учитывая групповые уроки (2–6 человек в группе), при этом ставки за групповые занятия повышаются; некоторые школы готовы платить от 25 000 до 50 000 грн . Основные требования: уровень английского C1+ , опыт преподавания, возможность работать как с детьми, так и со взрослыми;

. Основные требования: уровень английского , опыт преподавания, возможность работать как с детьми, так и со взрослыми; для преподавателей онлайн с опытом и большим количеством учеников реальные доходы могут достигать 50-60 тысяч гривен, особенно если проводить более 15-20 занятий в неделю.

Вакансии предлагают разный график: от полной занятости до частичной (3-4 часа в день) или полностью онлайн. Преподаватели могут совмещать работу в нескольких школах или платформах для повышения дохода. Удаленная работа позволяет совмещать занятия с другими обязанностями и получать гибкий график.

В то же время в государственных школах зарплата значительно ниже – в среднем 8-12 тысяч гривен, реже до 15 тысяч в крупных городах или при высокой квалификации. Здесь действуют жесткие тарифные сетки и ограниченное финансирование, а надбавки на сложные условия работы в 2025 году составляют 2 тысячи гривен, что не меняет существенно общий уровень дохода.

Несмотря на высокие заработки в частном секторе, большинство педагогов государственных школ получают минимальную ставку, что не соответствует реальным затратам и квалификации. Министр образования и науки Оксен Лисовой неоднократно подчеркивал, что государство не имеет достаточных ресурсов для радикального повышения оплаты труда учителей. По его словам, даже в 2025 году возможности бюджета ограничены, и школьные ставки будут оставаться на нынешнем уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок труда в мире существенно изменился – теперь быстрее растут доходы тех, кто остается на своем рабочем месте, а не у тех, кто его меняет. В то же время в Украине зарплаты еще повышаются благодаря дефициту кадров, но темпы этого роста уже заметно замедляются.

