Минимальная пенсия в Украине вырастет: кто будет получать на 2600 гривен больше

Минимальная пенсия в Украине может вырасти до 6 тысяч гривен – изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров. Но это требует очередной пенсионной реформы, а именно пересмотра солидарной системы.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил СМИ. Он отметил, что Кабинет министров уже работает над соответствующими поправками в законодательство.

Это означает, что пенсия может вырасти на 75% – сейчас минимальная выплата составляет 3,4 тыс. грн. По словам Улютина, реформа коснется большого пласта бюджетников, а именно тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами – это около трети всех пенсионеров. Зато спецпенсии не будут расти, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

"Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Улютин подчеркнул, что без реформы солидарного уровня Украину ждет коллапс социальной системы. По его словам, уже идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование в правительстве и с международными партнерами.

В то же время в меморандуме с Международным валютным фондом этот вопрос не прописан, но на переговорах с представителями организации этот вопрос уже поднимался. "Они умеренно осторожны в отношении таких значительных вещей", – отметил Улютин.

С 1 января минимальная пенсия в Украине увеличится на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Проблема заключается в том, что даже после индексации украинцы, которые получают минимальные зарплаты и пенсии, будут находиться за чертой бедности.

Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий. Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация в 2026-м может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Сейчас спрогнозировать возможный размер индексации трудно. Однако по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа надо будет иметь не менее 33 для выхода на пенсию в 60.

