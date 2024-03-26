В Украине ввели выплаты на детей, однако срок предоставления ограничен: детали

В Украине ввели новый вид соцпомощи для семей, временно устраивающих ребенка. Программа "Ребенок не один" распространяется на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Предоставление ребенку такого статуса довольно длительный процесс занимает кое-где и 6 месяцев. Поэтому в этот период, чтобы поддержать семьи, которые помогают детям назначать помощь, объясняют в Министерстве социальной политики.

Размер выплаты в месяц составит :

для детей до 6 лет - 6407,5 грн

для детей от 6 до 18 лет - 7990 грн

для детей до 6 лет с инвалидностью - 8970, 5 грн

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью - 11186 грн

За назначением такой помощи могут обратиться:

человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине;

представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Соответствующее заявление можно подать в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин. Если период временного устройства ребенка в семье родных или близких будет длиться дольше, выплаты будут продолжены на соответствующий срок.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, с 1 марта выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (не менее 8-ми мес). Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

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