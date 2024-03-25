Кому из украинцев продлили срок получения выплат на проживание: озвучены категории

С 1 марта выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (по меньшей мере 8 месяцев). Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала. Также имеют право на продление помощи еще на 6 месяцев следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье менее 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющихся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты, которые обращаются самостоятельно, в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные 6 месяцев также получили лица старше 55 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине некоторые категории пенсионеров могут в 2024 году оформить ежемесячную доплату в сумме 944 грн. В частности, на получение средств могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превысил 80 лет.

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