В Украине ввели доплаты к пенсии от ООН: кто и сколько сможет получить

Украинские пенсионеры с самыми маленькими пенсиями из числа ВПЛ получат доплаты а счет средств Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Речь идет о пожилых людях, которые получают менее 3000 грн в месяц. Размер доплаты будет устанавливаться индивидуально – в зависимости от фактического размера пенсионной выплаты.

Видео дня

Такую программу в начале августа утвердил Кабинет министров Украины, сообщал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Проект ВПП ООН предусматривает социальную поддержку пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий или являющихся переселенцами.

Фактический размер пособия будет определяться индивидуально – как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой получателя. При этом сумма помощи не может быть меньше 100 грн.

Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны соответствовать трем критериям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе єДопомога и государственную помощь на проживание для ВПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа изменились сроки денежных выплат переселенцам. Теперь помощь будут выплачивать в два периода – до 15-го и до 28-го числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!