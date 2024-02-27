В Украине в марте доплатят пенсионерам, которые получают меньше: сколько им начислят

В Украине с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий. Речь идет о повышении размеров минимальных пенсий по инвалидности эксвоенным и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличении уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Об этом говорится на сайте Кабмина. Предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат:

размер пенсии неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет, имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, не может быть ниже 3370 грн;

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеют страховой стаж 25 лет мужчины и 20 лет женщины, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 3370 грн;

у пенсионеров от 70 до 80 лет, имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 3 240 грн;

пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 240 грн;

у пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, у лиц с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 2 980,00 грн;

у других категорий пенсионеров, которые не работают (независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия), размер пенсионной выплаты и ежемесячного государственного адресного пособия не может быть ниже 2 725,00 грн.

Индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 включительно. Размер увеличения пенсии в результате вышеперечисленных перерасчетов не может быть менее 100 грн и больше 1500 грн.

Перерасчет пенсий с 1 марта 2024 года будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения достигнет 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн. Средняя пенсия на 1 января 2024 года, напомним, составила 5385 грн.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что-либо, вероятнее всего, эта "лишняя" пенсия во время индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то вам будут платить все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. К примеру, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином.

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