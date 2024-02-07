Кому из украинцев могут отменить выплату пенсий: в ПФУ ответили

В Украине могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. К примеру, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином.

Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в разъяснении Верховной Рады.

По каким причинам могут отменить пенсию?

Смерть пенсионера;

выезд за границу на ПМЖ;

выявление недостоверных документов, предоставляемых при оформлении пенсии;

отсутствие действий на счетах пенсионера в течение полугода, а о неполучении средств на "Укрпочте";

непризнание гражданина лицом с инвалидностью;

возвращение на работу пенсионера, вышедшего на пенсию за выслугой лет.

При этом существуют и другие случаи прекращения выплат. Однако их отмены в большинстве случаев можно избежать, для этого нужно обратиться в ПФУ и сообщить о таких обстоятельствах:

выезд за границу;

смена личных данных пенсионера.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в ПФУ для получения официальной причины отмены выплат. Для возобновления начисления пенсии лицу нужно написать специальное заявление.

Если произошли изменения, влияющие на пенсионные выплаты, например начисление дополнительного стажа, об этом нужно сообщить и подтвердить факт документально. Рассмотрение заявления продлится до 10 дней.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине пенсии перечислят с 1 марта. Размер индексации окончательно не известен, его рассчитают в конце февраля. Однако в Минсоци прогнозируют, что индексация будет на уровне 13%. Да, повышение в размере 900 грн получат те, у кого сейчас 6923 грн пенсии.

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