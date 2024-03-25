В Украине уже через несколько дней повысят выплаты для пенсионеров: кто начнет получать больше

С 1 апреля в Украине будет произведено повышение выплат для работающих пенсионеров. Перерасчет будет касаться 2,7 млн человек, то есть почти каждого 4-го пенсионера.

Размер надбавок будет зависеть от стажа и размера пенсии, которую человек получает сейчас. Для некоторых категорий пенсия вырастет на 562 грн, рассказал Михаил Цымбалюк, первый заместитель Комитета Верховной Рады по социальной политике, в эфире телемарафона.

"Для каждого работающего пенсионера это не такие большие средства. Но в целом для госбюджета это дополнительные расходы. Покрытие пенсий для работающих пенсионеров – это покрытие инфляции. То есть есть определенное удорожание продуктов питания, услуг, и именно оно покроется этим повышением работающим пенсионерам", – заявил Цымбалюк.

Также, по его словам, у части работающих пенсионеров с 1 апреля повысится не только пенсия, но и зарплата. Это связано с запланированным ростом минималки.

"С 1 апреля минимальная зарплата растет до 8000 грн, и определенная часть (пенсионеров. – Ред.) работает на минимальную заработную плату. Это также важная поддержка для людей, получающих не так много", – подытожил Цымбалюк.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине некоторые категории пенсионеров могут в 2024 году оформить ежемесячную доплату в сумме 944 грн. В частности, на получение средств могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превысил 80 лет.

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