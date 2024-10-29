В Украине существенно выросла зарплата: где платят больше всего

В первом полугодии 2024 года средняя зарплата украинцев выросла на 22,2%, достигнув 19927 гривен, с наибольшими показателями в отраслях ИТ и финансов. Самые низкие зарплаты остаются в образовательном секторе, где рост заработной платы не компенсирует инфляционные процессы.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики. Наибольший рост произошел в сфере ИТ, информационных услуг и телекоммуникаций, а также финансовом и страховом секторах, где заработная плата значительно превышает средний показатель по стране.

Сфера информационных технологий и телекоммуникаций, уже несколько лет подряд лидирующая по уровню заработной платы, вновь показала рекордные темпы роста. Согласно данным Госстата, средняя зарплата в этой отрасли выросла на 36,4%, достигнув отметки в 49 830 гривен. Это почти в 2,5 раза больше среднего уровня заработной платы в Украине.

Такой рост объясняется стабильно высоким спросом на ИТ-специалистов как в Украине, так и за границей. Многие украинские ИТ-компании сотрудничают с иностранными заказчиками, что позволяет предлагать сотрудникам более высокие зарплаты.

Вторым по уровню оплаты труда является финансовый и страховой сектор, где средняя зарплата достигла 39 502 гривен, что на 19,9% выше по сравнению с предыдущим периодом. Такой уровень заработной платы у финансистов отражает важность сектора экономики в условиях войны, а также высокую квалификацию специалистов этой отрасли. Высокая оплата труда в финансовой сфере также связана со сложностью работы, необходимостью иметь глубокие знания в сфере финансов, страхования и экономики.

В этой сфере средняя зарплата составляет 27303 гривен, что на 24,9% больше, чем в предыдущем периоде. Сюда входят специалисты разных направлений научно-исследовательской деятельности, инженеры, архитекторы и работники консалтинговых компаний, которые поддерживают экономическое развитие и рост инноваций. Такой уровень оплаты труда демонстрирует спрос на научные исследования, инженерные проекты и техническую экспертизу в условиях восстановления инфраструктуры страны и перехода к современным технологиям.

Сфера государственного управления и обороны также испытала ощутимый рост средней зарплаты – на 23,6%, до 25 321 гривен. Рост зарплат в этом секторе обусловлен повышением потребности в высококвалифицированных кадрах для поддержки государственного аппарата и обеспечения обороноспособности страны. С учетом военных потребностей и участия государственных учреждений в обеспечении жизнедеятельности, эта отрасль продолжает привлекать значительные финансовые ресурсы.

Зарплаты в образовательном секторе по-прежнему остаются одними из самых низких среди всех отраслей. Средняя зарплата в образовании составляет 13 849 гривен, а рост по сравнению с прошлым периодом составил 15,1%. Это свидетельствует о недостаточном финансировании образовательной отрасли, что остается проблемой, несмотря на важность этой сферы для общества. Зарплаты учителей, воспитателей и других педагогов нуждаются в значительном повышении, особенно в условиях, когда страну ждут существенные вызовы в восстановлении и модернизации системы образования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, комитет Верховной Рады по бюджету отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

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