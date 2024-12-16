В Украине специалистам без профильного образования готовы платить более 100 тыс. грн: кого ищут
Операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в Украине получают зарплату от 20000 до 120000 гривен в зависимости от сложности задач, должности и места службы. Подать заявку на вакансию можно как через сайты бригад и отдельных подразделений, так и через платформы для поиска работы.
OBOZ.UA разобрался, как подать заявку на вакансию и сколько зарабатывают операторы БПЛА в Украине. Военнослужащие, управляющие дронами, выполняют сложные задания по разведке, корректировке огня артиллерии и нанесению ударов по врагу. За высокую ответственность и техническую сложность работы операторы БПЛА получают конкурентную оплату.
Сколько зарабатывают операторы БПЛА
Денежное обеспечение операторов дронов в ВСУ состоит из нескольких частей. А именно по базовой зарплате, надбавкам за службу в боевых зонах и премиям за выполнение особо важных задач:
- базовая зарплата оператора БПЛА начинается от 20000 гривен в месяц;
- в зоне боевых действий зарплата растет в зависимости от рисков и сложности работы и может достигать 120 000 гривен (так называемые "боевые" доплаты);
- средняя зарплата опытных операторов, работающих на передовой или выполняющих критически важные задачи, составляет 60 000–80 000 гривен;
- доплаты за выслугу лет и профессиональный уровень также оказывают существенное влияние на окончательную сумму.
Почему уровень зарплаты так высок
- Сложность работы: операторы БПЛА отвечают за точность и эффективность выполнения боевых задач. Это требует специальных знаний по навигации, работе с техникой, анализу местности и управлению аппаратами в сложных условиях;
- высокий уровень риска: работа часто связана со службой в зонах активных боевых действий, это включает повышенные физические и психологические нагрузки, за которые начисляются доплаты;
- спрос на специалистов: операторы дронов – одна из самых востребованных специальностей в военных подразделениях, ведь БПЛА стали ключевым инструментом на современном поле боя.
Условия службы
Операторы БПЛА проходят чаще всего службу на контрактной основе. Она предполагает:
- социальные гарантии: ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, право на льготы для военнослужащих;
- профессиональную подготовку: кандидаты, ранее не работавшие с дронами, проходят специальное обучение за счет ВСУ. Это позволяет получить необходимые навыки и начать карьеру военного оператора;
- дополнительные выплаты: военнослужащие получают доплаты за выслугу лет, а также за выполнение боевых задач в сложных условиях.
Операторы БПЛА могут быть как профессиональными военными, так и новичками, готовыми пройти обучение. Минцифры и Минобороны запустили объекты для цифрового рекрутинга, позволяющие кандидатам легко найти вакансии. Для начала необходимо подать заявку, пройти отбор и базовую военную подготовку (БЗИН).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%.
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