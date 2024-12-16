В Украине специалистам без профильного образования готовы платить более 100 тыс. грн: кого ищут

Операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в Украине получают зарплату от 20000 до 120000 гривен в зависимости от сложности задач, должности и места службы. Подать заявку на вакансию можно как через сайты бригад и отдельных подразделений, так и через платформы для поиска работы.

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OBOZ.UA разобрался, как подать заявку на вакансию и сколько зарабатывают операторы БПЛА в Украине. Военнослужащие, управляющие дронами, выполняют сложные задания по разведке, корректировке огня артиллерии и нанесению ударов по врагу. За высокую ответственность и техническую сложность работы операторы БПЛА получают конкурентную оплату.

Сколько зарабатывают операторы БПЛА

Денежное обеспечение операторов дронов в ВСУ состоит из нескольких частей. А именно по базовой зарплате, надбавкам за службу в боевых зонах и премиям за выполнение особо важных задач:

базовая зарплата оператора БПЛА начинается от 20000 гривен в месяц;

оператора БПЛА начинается от в зоне боевых действий зарплата растет в зависимости от рисков и сложности работы и может достигать 120 000 гривен (так называемые "боевые" доплаты);

средняя зарплата опытных операторов, работающих на передовой или выполняющих критически важные задачи, составляет 60 000–80 000 гривен;

доплаты за выслугу лет и профессиональный уровень также оказывают существенное влияние на окончательную сумму.

Почему уровень зарплаты так высок

Сложность работы: операторы БПЛА отвечают за точность и эффективность выполнения боевых задач. Это требует специальных знаний по навигации, работе с техникой, анализу местности и управлению аппаратами в сложных условиях;

операторы БПЛА отвечают за точность и эффективность выполнения боевых задач. Это требует специальных знаний по навигации, работе с техникой, анализу местности и управлению аппаратами в сложных условиях; высокий уровень риска: работа часто связана со службой в зонах активных боевых действий, это включает повышенные физические и психологические нагрузки, за которые начисляются доплаты;

работа часто связана со службой в зонах активных боевых действий, это включает повышенные физические и психологические нагрузки, за которые начисляются доплаты; спрос на специалистов: операторы дронов – одна из самых востребованных специальностей в военных подразделениях, ведь БПЛА стали ключевым инструментом на современном поле боя.

Условия службы

Операторы БПЛА проходят чаще всего службу на контрактной основе. Она предполагает:

социальные гарантии: ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, право на льготы для военнослужащих;

ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, право на льготы для военнослужащих; профессиональную подготовку: кандидаты, ранее не работавшие с дронами, проходят специальное обучение за счет ВСУ. Это позволяет получить необходимые навыки и начать карьеру военного оператора;

кандидаты, ранее не работавшие с дронами, проходят специальное обучение за счет ВСУ. Это позволяет получить необходимые навыки и начать карьеру военного оператора; дополнительные выплаты: военнослужащие получают доплаты за выслугу лет, а также за выполнение боевых задач в сложных условиях.

Операторы БПЛА могут быть как профессиональными военными, так и новичками, готовыми пройти обучение. Минцифры и Минобороны запустили объекты для цифрового рекрутинга, позволяющие кандидатам легко найти вакансии. Для начала необходимо подать заявку, пройти отбор и базовую военную подготовку (БЗИН).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%.

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