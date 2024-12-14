Украинцам пересчитают зарплаты в 2025-му: сколько будут платить и что с минималкой

В Украине средняя зарплата в 2025-му средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть на уровне около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. В то же время минимальную зарплату заморозят на уровне 8000 грн, то есть реальные доходы украинцев с минималкой упадут как минимум на 9,5%.

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Как говорится в материале OBOZ.UA. Высокой минимальная зарплата считается, если ее размер достигает от 60% средней по стране. В Украине в следующем году минималка может быть на уровне всего около 32,7%.

Дискуссию по поводу того, как на бюджет влияет повышение минималки, можно было закончить еще в 2017 году. Тогда начиная с 1 января минималку повысили вдвое (с 1600 до 3200 грн). Это равноценно тому, чтобы повысить минималку до 16 тыс. грн.

Инфляция за 2017-й была всего на 1,3 п.п. выше, чем годом ранее. А уже через год опустилась до целевого показателя менее 5%. То есть на самом деле никакого скачка цен не произошло. Доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Как видно на графике, уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплаты может достигнуть уровня 32,8%. Это свидетельствует, что потенциал для более значительного увеличения зарплат в Украине есть. Минималка, если ее заморозить, перестанет выполнять свою функцию обеспечение работающих необходимого минимального уровня дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальной (20 тыс. грн), на протяжении последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц в этом квартале.

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