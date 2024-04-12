Переселенцам изменят правила оформления денежной помощи: в Кабмине заявили о нововведениях

Документы о составе семьи будут обязательно учитывать при начислении выплат ВПЛ. Для этого официально разработают единую форму соответствующей справки, принимаемой в управлениях социальной защиты. В настоящее время эта справка имеет произвольную форму, которая обязательно должна быть утверждена местными властями, то есть документы могут и не принять.

Об этом сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. "Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", – отметила глава ведомства Ирина Верещук.

Граждане время от времени подают жалобы на то, что при оформлении документов для выплат ВПЛ не учитывают акты обследования по составу семьи. Верещук поручила разработать единую форму для соответствующего документа, принимаемого в управлениях социальной защиты.

Согласно нововведениям, акт обследования состава семьи может выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия. Сейчас форма этого документа произвольна, но она должна быть утверждена местными органами власти.

Справка ВПЛ для всей семьи

После обновления в приложении Дія появилась возможность оформить справку о внутренне перемещенном лице и денежной помощи всей семье через одно заявление. Теперь можно подать только одно заявление на ВПЛ для всей семьи и оформить выплаты для детей, родившихся после перемещения, на одну банковскую карту. Инструкция:

обновите приложение Дія на устройстве и войдите в него;

в разделе "Сервисы" выберите опцию "Получить статус ВПЛ";

укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию в приложении;

введите данные о членах вашей семьи, участвовавших в перемещении;

выберите карту єПідтримка для получения финансовой помощи;

укажите вид помощи, которая вам необходима, и оставьте контактные данные;

Справка ВПЛ будет доступна в разделе "Документы" в приложении, а средства будут выплачены на карту єПідтримка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работодатели теперь могут получить в Дії компенсацию от государства в размере 8000 гривен ежемесячно за каждого ВПЛ, которого они трудоустраивают. Эта сумма составляет минимальную зарплату и может быть выплачена за первый, второй и третий месяц работы.

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