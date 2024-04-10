Работодателям в Украине выплатят 24 тыс. грн компенсации: подробности

Работодатели теперь могут получить в Дії компенсацию от государства в размере 8000 гривен ежемесячно за каждого ВПЛ, которого они трудоустраивают. Эта сумма составляет минимальную зарплату и может быть выплачена за первый, второй и третий месяцы работы, а также за первые полгода, если ВПЛ имеет статус инвалида. Общий размер компенсации составит 24 тыс. грн.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "В связи с постоянным улучшением сервисов портал Дія представил обновленную услугу компенсации за трудоустройство переселенцев", - сообщил министр.

Расширенные условия компенсации от государства теперь становятся доступными большему количеству работодателей. Это может способствовать созданию новых рабочих мест и поддержке внутри перемещенных лиц в процессе трудовой интеграции.

Как получить компенсацию

Процедура получения компенсации стала более простой и быстрой благодаря онлайн-платформе Дія. Инструкция по получению:

зарегистрируйтесь или войдите на портал Дія в кабинет гражданина;

Дія автоматически найдет вас среди получателей выплат Пенсионного фонда;

проверьте данные, выберите период компенсации и укажите информацию о работнике;

укажите банковский счет для получения денежных средств;

проверьте заявку и подпишите ее с помощью КЭП.

Получение средств производится автоматически после проверки и подписания заявки. Реформирование программы компенсации является частью стратегии правительства по укреплению социальной защиты и поддержки уязвимых категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели с 1 апреля начнут получать возросшие компенсации за трудоустройство определенных категорий людей. К примеру, на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ будут выдавать до 16 тыс. грн.

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