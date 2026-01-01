В Украине резко увеличили помощь при рождении ребенка: сколько будут платить

В Украине с 1 января увеличили пособие при рождении ребенка. Единовременная сумма в 2026-м составит 50 тыс. грн, тогда как ранее единовременная выплата составляла 10 320 грн.

Как говорится в публикации издания Интерфакс, ранее помощь при рождении ребенка назначалась в размере 41 280 грн, выплата осуществлялась единовременно в сумме 10 320 грн, а остальная сумма выплачивалась в течение следующих 36 месяцев равными частями.

С 1 января вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью". Согласно документу, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка выплачивается единовременно в размере 50 тыс. грн.

Ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства сообщали, что новый порядок выплат помощи при рождении ребенка будет касаться только матерей, которые родили после вступления новых правил в силу, то есть после 1 января.

Также законом предусмотрено, что единовременное пособие "пакет малыша" (в натуральной форме или в виде денежной компенсации стоимости) предоставляется по желанию женщины начиная с 36 недели беременности или в учреждении здравоохранения – на следующий день после рождения ребенка, или не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка и не засчитывается в размер помощи.

Переходными положениями закона также нормировано, что в 2026 году: пособие по беременности и родам женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, предоставляется в размере 7 тыс. грн в расчете на месяц; пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста предоставляется в размере 7 тыс. грн, а в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью – в размере 10,5 тыс. грн; помощь по уходу за ребенком "еЯсла" предоставляется в размере 8 тыс. грн, а в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью – в размере 12 тыс. грн; единовременная денежная помощь ученикам первого класса "пакет школьника" предоставляется в размере 5 тыс. грн.

