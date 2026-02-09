В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

Тепличные огурцы в Украине уже стоят 135-165 грн/кг – они на 54% дороже, чем год назад. Эксперты отмечают, что подорожание продлится как минимум до конца февраля из-за дефицита отечественной продукции и доминирования импорта.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной подорожания эксперты называют сочетание активного спроса и ограниченного предложения на внутреннем рынке.

Во второй половине прошлой недели в Украине заметно активизировались оптовые закупки тепличных огурцов. Оптовые компании начали наращивать объемы закупок, однако украинские тепличные комбинаты пока не могут удовлетворить этот спрос в полном объеме. Причина – сезон массовых выборок огурцов в большинстве отечественных теплиц еще фактически не стартовал.

Поэтому объемы продукции на рынке остаются ограниченными, что автоматически толкает стоимость вверх. В таких условиях даже незначительный рост спроса быстро трансформируется в подорожание для конечного потребителя.

По состоянию на начало февраля тепличные огурцы в Украине продаются в диапазоне 135-165 грн за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее. Отмечается, что это один из самых высоких уровней цен за последний год для этого сегмента овощей.

Аналитики отмечают, что на рынке преобладает именно импортная продукция, которая и формирует ценовую планку. Отечественные производители пока не вышли на полноценные объемы, способные создать реальную конкуренцию импорту.

Импортеры и участники рынка прогнозируют, что тенденция к подорожанию сохранится. По их оценкам, рост цен на тепличные огурцы продлится как минимум до конца февраля. Основная причина – отсутствие альтернативных источников поставок на внутреннем рынке.

Пока украинские тепличные комбинаты не начнут сезон активных продаж, импортная продукция будет оставаться практически без конкурентов. Это означает, что существенного снижения цен в ближайшие недели ожидать не стоит.

Если сравнивать нынешнюю ситуацию с началом февраля 2025 года, разница впечатляет. Сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 54% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Такая динамика свидетельствует не только о сезонном факторе, но и об общих проблемах с балансом спроса и предложения на овощном рынке.

Эксперты не исключают, что после выхода на рынок большего количества украинской продукции цены постепенно стабилизируются, однако это произойдет не раньше начала активного тепличного сезона.

Цены на огурцы в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", по состоянию на 9 февраля в розничных сетях огурцы продаются в среднем по 164,68 грн/кг. По сравнению с декабрем цены выросли примерно на 41-82 грн/кг в зависимости от сорта. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

АТБ – 179,89 грн/кг;

"Сильпо" – 60 грн/кг;

ФОРА – 179 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксирован очередной рост цен в сегменте тепличных помидоров. Отпускные цены на импортные помидоры до 120-140 грн/кг (2,78-3,25 долл./кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

