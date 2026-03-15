В Украине резко переписали цены на картофель: почему и сколько теперь стоит килограмм

В Украине начали снижаться оптовые цены на картофель – сейчас его продают по 6-13 грн за килограмм, что примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели, и на 61% ниже, чем в этот же период в прошлом году. Причиной удешевления стал рост объемов некондиционной продукции и большие запасы в хранилищах, поэтому фермеры вынуждены активнее распродавать урожай перед началом весенних полевых работ.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Главной причиной снижения цен эксперты называют резкое увеличение на рынке так называемой некондиционной продукции. Речь идет о картофеле, который из-за условий хранения или изменения температуры начал терять товарный вид и качество.

После наступления относительно теплой погоды фермеры начали замечать, что продукция в хранилищах быстрее портится. Из-за этого производители вынуждены активнее распродавать остатки, чтобы избежать потерь. На фоне такой ситуации предложение на рынке значительно выросло, тогда как спрос остается достаточно сдержанным. В результате фермеры снижают отпускные цены, чтобы стимулировать продажи и успеть реализовать урожай до начала нового аграрного сезона.

По данным аналитиков, сейчас картофель на оптовом украинском рынке продается примерно по 6-13 гривен за килограмм, это в среднем на 20% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Производители отмечают, что во многих хозяйствах еще сохраняются значительные объемы урожая. Однако активность покупателей в этом сегменте остается невысокой. Именно поэтому фермеры вынуждены корректировать цены, чтобы быстрее избавиться от запасов.

Дополнительным фактором является приближение весенних полевых работ. Аграриям нужно освобождать склады и хранилища для нового урожая, поэтому они готовы продавать продукцию дешевле. Интересно, что нынешняя стоимость картофеля существенно отличается от прошлогодней. По оценкам аналитиков, сегодня овощ стоит в среднем на 61% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Такая разница объясняется прежде всего хорошим урожаем овощей осенью, что позволило сформировать большие запасы. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка также отмечает, что в 2026 году цены на овощи так называемого "борщевого набора" в целом ниже, чем в прошлом сезоне. Благодаря удачному урожаю фермеры смогли сформировать достаточные запасы, что сейчас положительно влияет на ситуацию для потребителей.

Эксперты не исключают, что тенденция к удешевлению картофеля может продолжиться. Если спрос будет оставаться слабым, а фермеры и в дальнейшем будут активно продавать продукцию из хранилищ, цены могут еще немного снизиться.

Кроме того, на рынок постепенно будут выходить новые партии продукции, что также будет создавать дополнительное давление на стоимость. В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от нескольких факторов – погодных условий, объемов запасов в хозяйствах и активности оптовых покупателей и торговых сетей. В любом случае текущая ситуация выгодна для потребителей, ведь базовые овощи становятся доступнее, что особенно важно в условиях общего подорожания продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине перед Пасхой 2026 года ожидается сезонное подорожание продуктов праздничной корзины, в частности яиц, мяса, молочных изделий и ингредиентов для пасхи. Больше всего могут вырасти цены на яйца – примерно на 10-15%, тогда как другие продукты подорожают умеренно из-за расходов на энергоносители, топливо и сезонный спрос.

