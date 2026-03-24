В Украине разоблачили банду "продавцов" элитных иномарок: полиция задержала мошенников

В Одесской области задержали группу подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали военных и отмывали деньги. Задержанные размещали объявления о продаже элитных авто по низким ценам и брали задаток в размере от 500 до 1,5 тыс. долларов. После получения денег злоумышленники прекращали любое общение с покупателями.

Схему незаконного заработка наладили трое местных мужчин в возрасте от 35 до 41 года. Они обещали пригнать машины из-за границы и уверяли покупателей, что авто в хорошем состоянии и не требуют дополнительных финансовых вложений, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Следствием установлено, что злоумышленники присылали видеообзоры транспортных средств, которые брали из интернета, для того, чтобы у потенциальных клиентов не возникало сомнений. Фигуранты представлялись чужими именами, а после каждой успешной продажи меняли номера телефонов.

Военные, которые хотели приобрести машины, соглашались на условие "продавцов" перечислить задаток, который якобы был необходим для того, чтобы пригнать машину в Украину. Полученные деньги дельцы обналичивали через банковские терминалы и распоряжались ими по своему усмотрению.

Правоохранители установили и задокументировали правонарушения. Они провели обыски по местам жительства фигурантов и в машинах, которыми они пользовались. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и наличные.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении по статьям:

часть 2 статьи 190 УК – мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц;

часть 2 статьи 209 УКУ – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Максимальная санкция за такие преступления – восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемых держат под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн грн.

