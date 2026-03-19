Украинцы могут получить компенсацию от "Укрэнерго"? Что не так с этими выплатами

Мошенники начали присылать фейковые сообщения о компенсации от "Укрэнерго" и создавать поддельные сайты для похищения банковских данных. Они просят вводить номер карты, срок действия и CVV-код, после чего списывают средства со счетов. Не переходите по подозрительным ссылкам и пользуйтесь только официальными источниками информации.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В социальных сетях распространяются сообщения о денежной компенсации "за длительные вынужденные отключения электроэнергии", которые якобы выплачивают совместно с "Ощадбанком", ООН или Красным Крестом.

Однако, это очередная манипуляция на чувствительной теме и не имеет никакого отношения к реальным выплатам. Злоумышленники создают поддельные сайты, стилизованные под официальные учреждения, такие как "Ощадбанк", и присылают ссылки доверчивым пользователям.

Людям предлагают "для зачисления выплаты" ввести номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После этого мошенники получают полный доступ к счетам и списывают средства. В "Укрэнерго" официально заявили, что компания не поставляет электроэнергию непосредственно бытовым потребителям и, соответственно, не может выплачивать никаких компенсаций.

Цель мошенников – похищение персональных и финансовых данных граждан. Эксперты советуют:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить персональные и банковские данные на сторонних сайтах;

использовать только официальные источники информации;

предупреждать родных и знакомых о подобных схемах.

Если вы случайно ввели реквизиты карты – немедленно ее заблокируйте, чтобы предотвратить потерю средств. Мошенники часто манипулируют темой компенсаций за отключение электроэнергии, поскольку это чувствительная и актуальная проблема для многих украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском сегменте соцсетей распространяют информацию о якобы подготовке законопроектов о повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. Но эти данные не являются достоверными – в Украине мораторий на повышение тарифов действует в течение военного положения и будет действовать еще шесть месяцев после его завершения.

