В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: сколько будут платить в 2025-м

В Украине в 2025 размер индексации пенсий будет находиться на уровне до 11%. Индексацию проведут в марте, при этом точный размер повышения пока неизвестен.

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Согласно расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне 11% из-за значительных темпов роста зарплат. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Половина этой суммы – 6,35%.

Размер индексации – сумма от половины уровня инфляции и динамики роста зарплат. Индексация предусмотрена в бюджете и обязательна по действующему закону. Поэтому, даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют не все пенсионеры. Часть пенсионеров останется без повышения.

Это объясняется тем, что пенсия, рассчитанная по формуле (сейчас средняя зарплата за три года умножена на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%), может быть значительно меньше фактической выплаты. Например, если по формуле пенсия должна быть всего 1230 грн, Пенсионный фонд будет "дотягивать" выплату до размера не менее 2361 грн (а если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно пенсия, рассчитанная по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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