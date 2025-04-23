В Украине проиндексировали пенсии: кто остался без повышения весной-2025

Весной 2025 года в Украине традиционно состоялась индексация пенсий – с 1 марта общая, а с 1 апреля – для работающих пенсионеров. Однако далеко не все получатели пенсионных выплат имели повышение.

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Так, после мартовской индексации пенсии в среднем выросли на 556 грн, а размер средней выплаты по Украине – с 5789 грн до 6345 грн. При этом, как говорится в публикации OBOZ.UA, далеко не каждый пенсионер получает с 1 марта на 11,5% более высокую пенсию.

На самом деле таких меньшинство. Пенсионное законодательство Украины очень громоздко. Кроме самой пенсии, размер которой и пересчитывают по формуле, украинцы получают десятки разных "дотяжек" и надбавок, а индексация коснулась только "голой" пенсионной ставки.

Кроме того, пенсии с 1 марта не увеличились у тех лиц, которые и так получали максимальные выплаты. В 2025 году "лимит" не изменился – 23 610 грн (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных).

Также индексация не коснулась новоиспеченных пенсионеров – тех, кто вышел на пенсию с начала 2025 года. Дело в том, что пересчет не распространяется на людей, которым выплата была назначена в текущем году.

В целом индексация касается пенсий, назначенных на общих основаниях – по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако в 2025 году также были повышены:

пенсии уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы);

уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы); пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;

пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.

пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также следует учитывать, что люди с инвалидностью с детства, получающие социальную помощь, а не пенсию, остаются без повышения. То же касается тех, кто вместо пенсии получаета государственную соцпомощь из-за отсутствия трудового стажа.

С 1 апреля произошел перерасчет выплат работающим пенсионерам, выплаты которым не повышались с 1 марта. Стоит учитывать, что фактически повышенные пенсии такие пенсионеры получат уже в июне (в том числе за апрель и май).

Эта индексация не затронула работающих пенсионеров, чьи пенсии были назначены или пересчитаны позже 2023 года. Дело в том, что повышение выплаты для работающих пенсионеров пересматривают только через 2 года работы (24 месяцев приобретенного страхового стажа).

Также апрельский пересчет не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных законом "О пенсионном обеспечении" и которые не достигли 60 лет. В случаях, когда работающий пенсионер получает минимальную пенсию с доплатой до установленного уровня, повышение фактически не почувствуется. Размер основной пенсии возрастет, но сумма доплаты соответственно уменьшится.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений уведомить о них Пенсионный фонд. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую затем обяжут вернуть в бюджет.

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