В Украине продают квартиру за $2 тысячи: как выглядит и где находится

В селе Старая Оржица Киевской области продают однокомнатную квартиру за 2 тыс. долларов. Жилье находится на первом этаже двухэтажного дома.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Площадь жилья составляет 40 квадратов, в квартире смежный санузел, кухня площадью 8 квадратов, балкон. Есть газ и электроэнергия, вода – со скважины.

Недалеко от дома находится лес и река. Село находится в 120 км от Киева. Главный недостаток: собственник квартиры обещает нотариально заверить квартиру через какое-то время, а вначале предлагает только розписку.

"Газ, вода. металлопластиковые окна, балкон застеклен. Есть земельный участок 7 соток. Квартира находится в двухэтажном доме на первом этаже. Дом находится в центре села, рядом остановка маршрутки, магазины, кафе, школа и почта", – говорится в объявлении.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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