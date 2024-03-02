В Украине предлагают работу удаленно с зарплатой от 30 тысяч: названы вакансии 

В Украине на рынке труда предлагают дистанционную работу с зарплатой до 85 тыс. грн. Больше всего могут получать программисты. Однако также работу дома предлагают продавцам, онлайн-учителям, менеджерам, копирайтерам.

Это следует из данных крупного портала недвижимости. Так, среди вакансий можно встретить предложения как для тех, кто владеет особыми навыками (например, языком программирования), так и работу для украинцев без особых навыков (продавцы). Среди таких вакансий:

Полнофункциональный веб-разработчик .NET – 85 тыс. грн

"Это не проектная/аутсорсинговая работа, вы будете ключевым членом команды разработчиков, работающей над улучшением и созданием новых сложных функций для наших растущих потребностей, решением реальных бизнес-задач и помогающим нам формировать будущее", – говорится в объявлении.

Менеджер по продажам (звонки) –до 33 тыс. грн

В обязанности входит: совершать исходящие звонки по базе компании, вести дальнейшую коммуникацию с клиентом до закрытия сделки (повторные звонки в телефонии или переписка в мессенджерах), работать с СRМ-системами

Продавец онлайн со знанием английского языка – до 50 тыс. грн

"Гибкий график работы 5\2, основные смены 9:00-18:00 или 14:00-23:00. Удаленная работа, можно работать из любой точки мира. Оплачиваемый отпуск", – говорится в объявлении.

Учитель английского языка для детей (онлайн) – до 48 тыс. грн

"Наш идеальный кандидат владеет английским языком на уровне B2 и выше. Энергичный, с положительной настройкой и способностью мотивировать и вдохновлять учащихся. Ответственный, дисциплинированный, способен целесообразно организовать свое рабочее время. Обладает эмпатией и умеет находить подход к каждому ученику", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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