В Украине появится новый вид аренды квартир: кто им сможет воспользоваться и почему будут значительно дешевле

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для переселенцев и нуждающихся в помощи. Изменения уже предусмотрены в разработанном законопроекте.

Об этом рассказала Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, говорится в сообщении пресс-службы. Принцип доступной, то есть социальной аренды базируется на том, что арендодателем выступают общины.

Общество, на балансе которого будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты – револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования.

Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью. Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, отметила глава профильного комитета.

К примеру, в ЕС договор найма социального жилья заключается между органом местного самоуправления и нанимателем. ОМС, предоставляющий в аренду жилье, производит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. В случае, если среднемесячный совокупный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора.

В Нидерландах, Австрии и Дании социальное жилье составляет более 20% общего жилого фонда, а в Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии и Финляндии он колеблется в пределах 10-19%, а в Венгрии и, например, Финляндии, сектор аренды социального. жилья составляет более 50% среди всего арендуемого жилья. В Украине же его доля едва достигает 1,5%, это критически мало, учитывая все вызовы, вызванные полномасштабным вторжением.

В настоящее время в Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован. Необходимое для этого финансирование может быть получено в том числе за счет арестованных активов РФ за рубежом. Речь идет прежде всего об арестованных в США активах российского олигарха Константине Малофееве, но если говорить в целом, отметила Шуляк, речь идет о десятках миллиардов долларов.

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