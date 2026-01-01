Украинцам раздают по 6,5 тыс. грн "зимней поддержки": кто уже получил

В Украине уже более 370 тысяч человек получили "зимнюю поддержку" в 6,5 тыс. грн. Всего подано 463 тысячи заявлений, из которых более 385 тысяч согласовано.

Об этом говорится в сообщении Минсоца. В прошлом году Минсоцполитики ввело программу одноразовой зимней помощи в 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения.

Особенностью программы стало то, что помощь смогли получить сразу несколько категорий детей – из малообеспеченных семей, семей ВПЛ, под опекой и попечительством, а также дети с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Всего подано 463 тысячи заявлений, из которых более 385 тысяч согласовано. Государство уже профинансировало более 381 тысячи выплат на сумму более чем 2,5 млрд грн. Тем, чьи заявки согласованы, но средства еще не поступили, выплаты осуществят в течение 10 дней.

Полученные средства украинцы уже используют по назначению – преимущественно на одежду, обувь и лекарства, в том числе и для детей. Напомним, программа действовала с 21 ноября по 17 декабря, а использовать выплату можно в течение шести месяцев.

Кто получит деньги

Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют детей или взрослых с инвалидностью I группы.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, что программа рассчитана на детей, которые по состоянию на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

