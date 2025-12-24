Украинцам будут компенсировать расходы на коммуналку: кто сможет не платить за ЖКХ

Учреждения в Украине получат компенсацию средств, потраченных на бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности из госбюджета будут покрываться расходы на оплату коммунальных услуг, сжиженного газа и печного топлива.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 декабря.

"Работаем над улучшением условий размещения внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают ВПЛ. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива", – отметила Свириденко.

Что изменится

Компенсацию будут предоставлять даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы (в течение двух месяцев с момента подачи заявления).

(в течение двух месяцев с момента подачи заявления). Объем компенсации будет зависеть от фактического времени пребывания ВПЛ в местах временного проживания .

. Процесс подтверждения расходов упрощен – достаточно только чеков и квитанций , без дополнительных запросов в профильные органы.

, без дополнительных запросов в профильные органы. Норму социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления, увеличено – к базовым 13,65 кв. м на одного человека дополнительно будет учитываться еще 7,35 кв. м площади общего пользования.

"Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины – получали для этого необходимые инструменты", – подчеркнула Свириденко.

Жилье от государства для ВПЛ

1 декабря в Украине стартовала новая государственная программа жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц. Они могут получить "жилищные" ваучеры номиналом 2 млн грн, которые могут потратить на:

приобретение жилья (квартиры или дома);

инвестирование в строительство;

уплаты первого взноса по ипотечному кредиту;

погашение ипотеки.

Ваучер действует в течение 5 лет с момента получения, а в течение 5 лет с момента получения жилья действует запрет на его отчуждение. Также нужно соответствовать ряду требований:

наличие статуса УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

(с 2014 года); подтвержденное предыдущее место жительства на временно оккупированных территориях (ВОТ);

актуальная справка ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

отсутствие у лица и его семьи (супруг/супруга и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

лицо не получало жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в еВідновлення.

Также OBOZ.UA сообщал, что ВПЛ продлили ежемесячные выплаты до февраля 2026 года автоматически. Однако отмечается, что помощь могут не получить те, кто долго находится за границей или сдает жилье. При этом нужно знать, что одноразовые компенсации не влияют на получение этих выплат.

