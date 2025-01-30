В Украине появились новые субсидии: в Кабмине озвучили важные нюансы
Украинские переселенцы (ВПЛ) могут получить субсидию на аренду жилья, только имея официальный договор на аренду. При этом заключить такой договор можно сразу при подаче заявки на субсидии в филиале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а арендодателю будет компенсирована сумма налогов за сдачу квартиры.
Об этом заявила первая замминистра соцполитики Украины Дарина Марчак. "Единственное, что нужно, – это прийти в Пенсионный фонд, подать заявление. Но также нужно показать, что у вас с арендодателем есть официальные отношения, есть договор на аренду жилья. Если такого договора нет, Пенсионный фонд в своих отделениях имеет типичный договор, который вы можете заполнить прямо в отделении ПФУ, подписать совместно со своим арендодателем, и на ваши расходы будет рассчитана субсидия", – отметила она.
Марчак заявила, что не каждый арендодатель может захотеть предоставлять аренду на официальных началах. И многие идут на это из-за нежелания платить налоги.
"Мы понимаем, что арендодатели часто не хотят оформлять арендные относить официально, чтобы не платить налоги. Поэтому в рамках этого экспериментального проекта мы будем компенсировать налоги, которые арендодатель должен уплатить... Официальный договор на аренду – это юридическая защита и арендодателя, и семьи ВПЛ. Арендодатель защищен в случае, если его имуществу будет причинен вред, и арендатор должен за это отвечать. Для семьи ВПЛ наличие договора – это защита от того, что завтра их без предупреждения просто выселят на улицу, повысят неожиданно на очень высокий процент арендную плату", – подчеркнула чиновница.
Марчак озвучила еще ряд важных нюансов, которые следует учитывать при оформлении субсидии на жилье. В частности, она заверила, что воспользоваться субсидией могут как ВПЛ, вынужденные переехать с 2022 года, так и переселенцы с 2014 года. Главный критерий – отсутствие собственного жилья на подконтрольной Украине территории.
"Любая семья ВПЛ, которая арендует жилье и чувствует, что расходы на аренду жилья слишком большие, может обратиться за назначением такой субсидии. Субсидия предназначается для любой семьи ВПЛ, если расходы на аренду жилья превышают 20% доходов семьи. Если семья ВПЛ имеет совсем низкое состояние, например, это семья из пенсионеров-ВПЛ или один пенсионер, то разница между размером арендной платы и расходами, которую будет покрывать субсидия, может быть значительно выше, чем эти 20%", – объяснила Марчак.
Размер субсидии будет индивидуальным. Для расчета суммы будут учитываться три главных критериях, объяснила замминистра.
"Первый фактор – это количество членов семьи, арендующей жилье. Это влияет на метраж, который необходим этой семье... На одного члена семьи норматив 13,65 кв. м, но не менее 35 кв. м на одну семью. Второй фактор, от которого будет зависеть субсидия, – это регион проживания. Ведь цены на аренду жилья во Львове, Киеве, Днепре или небольшом населенном пункте, скажем, в Миргороде, принципиально разные... Третий фактор – это, собственно, ваши доходы. Чем они ниже, тем больший размер субсидии можно получить", – рассказала Марчак.
Как уже сообщал OBOZ.UA, субсидия на аренду жилья для ВПЛ появилась в Украине с 29 января. Но получатели такой субсидии не должны получать ежемесячную "переселенческую выплату" (3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).
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