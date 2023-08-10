В Украине появилась новая выплата: получить можно почти 100 тысяч грн

Пострадавшие от подрыва россиянами Каховской ГЭС украинцы получат помощь от государства. Ее начислят за утеряный урожай. Сумма помощи отличается в зависимости от ряда факторов, однако максимальная выплата не сможет превышать 99 540 грн.

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Об этом сообщили в Минагрополитики. Там отметили:

помощь будет одноразовой;

для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок.

Сколько заплатят

Выплаты предусмотрены для жителей Николаевской и Херсонской областей. Размер компенсации – 3 318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай. При этом:

для жителей Николаевской области помощь оказывается на площадь не более 20 соток. Т. е., максимальный размер компенсации – 66 360 грн;

для жителей Херсонской области – не более 30 соток. Таким образом, максимальный размер компенсации – 99 540 грн.

Кто может претендовать на помощь

Помощь будет предоставляться физическим лицам, имеющим в собственности земельный участок для индивидуального садоводства. Либо же для:

ведения личного крестьянского хозяйства;

для строительства и обслуживания жилого дома;

хозяйственных построек и сооружений.

Какие нужны документы

Соответствующее заявление нужно подать до 1 сентября. Также следует подтвердить право собственности на земельный участок. Сделать это можно с помощью:

выписки из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество; государственный акт на право частной собственности на землю;

либо государственного акта на право собственности на земельный участок – в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их наличии в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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