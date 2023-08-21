В Украине появилась новая доплата военным: какие выплаты получают защитники

В начале августа Кабинет министров утвердил размер ежемесячных доплат для военных, стражей порядка и спасателей на время военного положения. Кроме доплат в размере 30 и 100 тыс. грн, которые были ранее, в ВСУ появилась еще одна доплата военным – 50 тыс. грн.

Видео дня

Доплаты военнослужащим назначаются согласно правительственному постановлению №836. Так, доплата в размере 50 тыс. грн назначается:

лицам из руководящего состава НАБУ;

работникам ГСЧС;

полицейским, осуществляющим оборонную деятельность или выполняющим специальные задачи в зоне боевых действий либо на прифронтовой территории.

Также остаются доплаты в 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Правда, круг получателей доплаты в 30 тыс. несколько изменили. Кроме военных, выполняющих специальные задачи по защите страны, однако не участвующих в боях на линии столкновения, право на такие доплаты также получили:

служащие ГСЧС;

работники Национальной полиции;

работники НАБУ.

При этом доплату в 100 тыс. грн по-прежнему получают военнослужащие, участвующие непосредственно в боях на линии столкновения с врагом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе профинансируют разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Денежные средства могут получить ветераны войны, жертвы нацистских преследований и украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!