Украинцы получат денежную помощь ко Дню Независимости: кто может оформить выплату

В Украине в августе профинансируют разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Денежные средства могут получить ветераны войны, жертвы нацистских преследований и украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

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Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Постановлением правительства предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией.

Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и/или не состоящими на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы ПФУ с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на нем лица в уполномоченном банке.

Какие выплаты можно получить?

Постановлением № 754 определены следующие размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

1. I группы – 3 100 грн;

2. II группы – 2 900 грн;

3. III группы – 2 700 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 000 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3 100 грн;

членам семей погибших ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз – 650 грн;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обновили правила выплат 14165 грн по программе детского оздоровления. Теперь деньги сможет получить родитель с детьми с инвалидностью или многодетные и малообеспеченные семьи в любом регионе Украины.

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