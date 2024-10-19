В Украине повысят военный сбор с октября: сколько теперь платить "ФОПам" и как изменится налог с зарплат
В Украине законопроект №11416-д (о повышении военного сбора) уже принят и вскоре будет подписан президентом. В результате уже с 1 октября ФОП-плательщики единого налога будут обязаны платить военный сбор.
Об этом говорится в разъяснении Taxer. Так, для ФОП 1-2 групп размер военного сбора составит 10% от минимальной зарплаты по состоянию на январь текущего года (в 2024 году – это 710 грн, в 2025 – 800 грн).
Уплачивать нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог. Например, за октябрь необходимо будет уплатить до 20 октября (срок может быть сдвинут в зависимости от даты подписания и опубликования закона). Отчитываться за военный сбор нужно будет в годовой декларации.
Для ФОП 3 группы размер военного сбора будет составлять 1% от дохода. Сбор будет рассчитываться от дохода, полученного с 1 октября. Уплата будет производиться раз в квартал, в те же сроки, что и единый налог. Первый раз нужно будет уплатить ВЗ до 19 февраля 2025 года. Отчитываться за военный сбор нужно будет в обычной декларации плательщика единого налога (за четвертый квартал, то есть до 10 февраля 2025 года). Есть ли счета для уплаты военного сбора?
- Увеличили ли ставку военного сбора для наемных работников?
Ставка военного сбора для наемных работников выросла с 1,5 до 5%.
Ставка военного сбора остается в размере 1,5% для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИ для тех, кто выполняет боевые задания.
Обращаем внимание! Ставка военного сбора по заработной плате работников увеличивается со дня вступления в силу закона, а не с 01 октября (для установления точной даты, ожидаем официальное разъяснение от налоговиков).
- Какие штрафы при неуплате ВЗ?
Согласно Законопроекту №11416-д, указано: Плательщики сбора, несут ответственность за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора в размерах, установленных настоящим Кодексом за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм единого налога для соответствующей группы плательщиков единого налога".
Следовательно, штрафы за нарушение уплаты ВЗ для:
ФЛП 1 и 2 групп - в размере 50% от суммы единого налога, которая не уплачена; ФЛП 3 группы: - за неуплату менее 30 дней - штраф 5% от суммы неуплаченного УЗ;
- за неуплату более 30 дней – штраф 10% от суммы неуплаченного ВЗ.
В случае умышленной неуплаты военного сбора ответственность будет такой:
- первое нарушение: штраф 25% от суммы неуплаченного военного сбора; повторная задержка уплаты более 90 к. дней: штраф 50% от суммы долга.
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