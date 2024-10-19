В Украине повысят военный сбор с октября: сколько теперь платить "ФОПам" и как изменится налог с зарплат

В Украине законопроект №11416-д (о повышении военного сбора) уже принят и вскоре будет подписан президентом. В результате уже с 1 октября ФОП-плательщики единого налога будут обязаны платить военный сбор.

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Об этом говорится в разъяснении Taxer. Так, для ФОП 1-2 групп размер военного сбора составит 10% от минимальной зарплаты по состоянию на январь текущего года (в 2024 году – это 710 грн, в 2025 – 800 грн).

Уплачивать нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог. Например, за октябрь необходимо будет уплатить до 20 октября (срок может быть сдвинут в зависимости от даты подписания и опубликования закона). Отчитываться за военный сбор нужно будет в годовой декларации.

Для ФОП 3 группы размер военного сбора будет составлять 1% от дохода. Сбор будет рассчитываться от дохода, полученного с 1 октября. Уплата будет производиться раз в квартал, в те же сроки, что и единый налог. Первый раз нужно будет уплатить ВЗ до 19 февраля 2025 года. Отчитываться за военный сбор нужно будет в обычной декларации плательщика единого налога (за четвертый квартал, то есть до 10 февраля 2025 года). Есть ли счета для уплаты военного сбора?

Увеличили ли ставку военного сбора для наемных работников?

Ставка военного сбора для наемных работников выросла с 1,5 до 5%.

Ставка военного сбора остается в размере 1,5% для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИ для тех, кто выполняет боевые задания.

Обращаем внимание! Ставка военного сбора по заработной плате работников увеличивается со дня вступления в силу закона, а не с 01 октября (для установления точной даты, ожидаем официальное разъяснение от налоговиков).

Какие штрафы при неуплате ВЗ?

Согласно Законопроекту №11416-д, указано: Плательщики сбора, несут ответственность за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора в размерах, установленных настоящим Кодексом за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм единого налога для соответствующей группы плательщиков единого налога".

Следовательно, штрафы за нарушение уплаты ВЗ для:

ФЛП 1 и 2 групп - в размере 50% от суммы единого налога, которая не уплачена; ФЛП 3 группы: - за неуплату менее 30 дней - штраф 5% от суммы неуплаченного УЗ;

за неуплату более 30 дней – штраф 10% от суммы неуплаченного ВЗ.

В случае умышленной неуплаты военного сбора ответственность будет такой:

первое нарушение: штраф 25% от суммы неуплаченного военного сбора; повторная задержка уплаты более 90 к. дней: штраф 50% от суммы долга.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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