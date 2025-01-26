Будущее рынка труда: кого будут искать работодатели через 5 лет

Через пять лет в Украине наибольшим спросом будут пользоваться технологические профессии, такие как специалисты по ИИ, финтех-инженеры и экологические специалисты.

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Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025. Исследование, проведенное среди более 1000 работодателей, позволило определить ключевые трансформации, влияющие на профессиональные направления и требования к навыкам в 2025-2030 годах.

Одним из главных факторов изменений станет увеличение цифровизации. Работодатели считают, что развитие искусственного интеллекта, автоматизации и робототехники значительно повлияет на рынок труда. автоматизация приведет к сокращению некоторых профессий, в частности кассиров, почтовых работников, секретарей и других ролей, связанных с рутинными задачами. Следовательно, фокус на технологическую грамотность и умение работать с современными системами будет становиться все более важным для карьерного роста.

Не менее влиятельным фактором является рост стоимости жизни, который может уменьшить количество рабочих мест в мире на 1,6 миллиона. Устойчивость. Например, способность эффективно решать проблемы в условиях ограниченных ресурсов станет одним из главных критериев при отборе сотрудников.

Адаптация к изменениям климата также влияет на рынок труда, создавая спрос на профессии, связанные с возобновляемой энергетикой, экологией и электротранспортом. видят потенциал в навыках управления окружающей средой, которые становятся все более актуальными в контексте борьбы с изменениями климата.

Геополитическая напряженность создает дополнительные вызовы для бизнеса, включая усиление ограничений на торговлю, инвестиции и повышение внимания к вопросам безопасности. как устойчивость к стрессу, лидерские способности и умение влиять на социальные процессы.

Несмотря на внедрение технологий, востребованными будут и традиционные профессии. Например, преподаватели, работники сельского хозяйства, строители, продавцы, медсестры, сидетели и социальные работники будут продолжать играть ключевую роль в обществе.

По прогнозам, 39% нынешних навыков работников трансформируются уже к 2030 году. Основной акцент будет сделан на умениях, которые помогают адаптироваться к изменениям. навыки, которые сегодня считаются менее популярными, как ловкость рук, выносливость и точность, будут иметь значение только при высоком уровне специализации.

Работодатели также готовятся к этим изменениям. Повышение квалификации сотрудников и переквалификация становятся одним из главных направлений их стратегии . благополучие работников становятся ключевыми методами привлечения и удержания талантов.

Работодатели также все больше ориентируются на опыт и навыки работников, а не на их дипломы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома.

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