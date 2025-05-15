В Украине планируют переписать правила выплаты денег от государства: кого затронут изменения

Члены семей украинцев, которые имели особые заслуги перед Родиной и получали ежемесячную денежную выплату, после их смерти будут получать эту выплату равными частями. Речь идет о сумме в размере минимальной заработной платы по состоянию на начало календарного года.

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Эта норма прописана в законопроекте №13164, авторами которого являются "слуги" Галина Третьякова и Мария Мезенцева-Федоренко. Они предлагают внести изменения в закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан". 15 мая нардепы поддержали законопроект 254 голосами в первом чтении вместе с поправками комитета.

Они отмечают, что в действующем законодательстве образовался пробел, из-за которого размер ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой одному из членов семьи умершего украинца, который при жизни имел особые заслуги перед Родиной, в случае, если их больше двух, остается неопределенным. Поэтому авторы законопроекта предлагают прописать в п. 4 ч. 1 статьи 4 закона, что в таком случае госвыплата выплачивается равными долями.

Деньги должны выплачиваться со дня обращения за ее назначением членам семей, отмеченным в части 3 статьи 2 указанного закона, в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц). Но неопределенность положения о размере ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи побуждала украинцев обращаться в суд.

Стоит отметить, что аналогичный подход предусмотрен и в некоторых других случаях. В частности:

после потери кормильца двумя и более нетрудоспособными членами семьи им назначается выплата в размере 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями;

также этот подход предусмотрен законом "О единоразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что семьи украинских добровольцев, погибших при защите государства, теперь будут иметь право на такую же единовременную помощь, как и семьи других военнослужащих – 15 миллионов гривен. Тем, кто уже получил меньшую сумму, государство компенсирует разницу.

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