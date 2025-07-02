В Украине планируют отменить спецпенсии: Гетманцев объяснил важную деталь

В Украине готовится отмена "клановых" спецпенсий, в частности для прокуроров, судей и госслужащих, которые получают выплаты в десятки и сотни тысяч гривен. При этом большинство пенсионеров получают менее 5 тысяч. Законопроект уже прошел рассмотрение в Комитете соцполитики и рекомендован ко второму чтению в Верховной Раде.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что речь идет не о пенсиях военных или мобилизованных, которые, наоборот, должны быть защищены, а о пенсиях в сотни тысяч гривен для судей, прокуроров, государственных служащих.

"Это не просто о деньгах. Это об ощущении исключительности, о демонстрации того, что кто-то в этой стране "равнее". Это официальное, публичное и дерзкое признание клановости", – подчеркнул Гетманцев. По его словам, при минимальной пенсии в 2361 грн, когда более половины украинцев получают до 5 тысяч, выплаты по 100 тысяч выглядят как плевок в сторону миллионов простых граждан.

В своем видеообращении Гетманцев объяснил, что спецпенсии появились еще в ранние 1990-е годы, когда соответствующие законы предусматривали пенсии на уровне 90% от заработной платы. Тогда это не выглядело абсурдно, ведь зарплата составляла несколько десятков долларов. Но уже позже, когда статусы закрепились и суды начали массово восстанавливать эти пенсии, это превратилось в систему "феодальных привилегий".

"Сегодня эта система защищается теми же людьми, которые от нее выигрывают, – судьями, прокурорами, чиновниками", – отметил Гетманцев. По его словам, отмена пенсий прокуроров это небольшой, хотя и важный шаг. Ресурс в этой сфере ограничен, но политическое и моральное значение – огромное. Отмена спецпенсий не решает проблему системно, ведь нужна комплексная пенсионная реформа.

Гетманцев отметил, что пенсионная реформа в Украине 20 лет только обсуждается, но не реализовывается. При этом государство тратит 35 миллиардов гривен на выплаты пенсий по судебным решениям. В то же время обычные пенсионеры годами страдают от заниженных выплат без надежды на пересмотр условий.

"Нужно наконец сделать реформу – не имитировать ее, не приукрашивать статистику, а дать всем достойную модель. Зависимую не от связей, а от стажа, зарплаты и взносов", – заявил Гетманцев. Законопроект об отмене пенсий прокуроров уже прошел сложную дискуссию в комитете социальной политики. Ожидается, что в ближайшее время его вынесут на рассмотрение парламента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и зачислять пособия без лишней бюрократии. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.

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