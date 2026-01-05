В Украине переписали правила выплаты 50 тыс. грн от государства: как получить деньги

Украинцы, которые стали родителями, уже могут подавать в Дії заявки на единовременную выплату от государства 50 тыс. Это можно сделать через функционал сервиса еМалятко.

Видео дня

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Податься на выплаты могут даже те родители, которые еще не получили свидетельство о рождении.

Важные детали

Для новорожденных после 1 января 2026 года единовременная выплата составляет 50 000 грн , а "Пакет малыша" — 8 451 грн .

, а "Пакет малыша" — . Для детей, родившихся в 2025 году, помощь составляет 41 280 грн (10 320 грн сразу и остальные 30 960 грн в виде ежемесячных выплат по 860 грн в течение трех лет).

(10 320 грн сразу и остальные 30 960 грн в виде ежемесячных выплат по 860 грн в течение трех лет). Выплаты для детей на полном государственном содержании откладываются на депозит – ребенок сможет потратить их после достижения совершеннолетия.

Как получить выплату

Подать заявление на выплаты в еМалятко может один из родителей или опекунов, с кем ребенок постоянно живет. Для этого надо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи или через BankID ;

или через ; заполнить онлайн-форму и выбрать услуги, которые вы хотите заказать;

и выбрать услуги, которые вы хотите заказать; заверить заявление электронной подписью.

В некоторых случаях может понадобиться подтверждение второго родителя. Ему на электронную почту поступит ссылка на заявление, если:

отец и мать ребенка не состоят в официальном браке ;

; отец и мать ребенка имеют разные фамилии ;

; помощь при рождении и/или компенсацию за "Пакет малыша" будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

"Если еще не получили свидетельство о рождении – подать заявку на получение выплат можно в Дії. Несколько кликов – без очередей, бумаг и ожиданий в госучреждениях. Если ребенок родился за границей – просто предоставьте документы о рождении страны пребывания в Пенсионный фонд", – объяснил Федоров.

Кто не сможет податься на выплаты

Но с 24 декабря 2025 года услуга временно недоступна в ряде регионов. Жителям Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областей нужно обратиться за выплатой в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году в Украине вырастет поддержка безработных. Начиная с 1 января сумма пособия по безработице составит от 1650 до 8647 гривен в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!