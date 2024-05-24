В Украине обновят процедуры выплат пенсий и субсидий: какие изменения запланировали

Украинцы смогут получать разные виды социальной помощи в ближайшем отделении банка или в онлайн-банкинге, не выходя из дома. Для этого Минсоцполитики договорилось о сотрудничестве с Ассоциацией украинских банков (АУБ) и Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ).

Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, чторечь идет, в частности, о выплате:

пенсий;

субсидий;

компенсаций.

"Стороны договорились сотрудничать прежде всего по направлениям развития инклюзии в сфере предоставления административных услуг. А также разработке механизма привлечения банковских учреждений в процесс оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, запланировано расширение функционала "Кабинета Банка". Который уже дает возможность:

получать выплатные сведения от органов социальной защиты населения;

передавать их в банковские учреждения для обработки.

"Впоследствии такой функционал позволит сотрудникам банков регистрировать обращения граждан для получения социальной помощи. То есть в перспективе разные виды социальной помощи можно будет получать в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге, не выходя из дома", – объяснили в министерстве.

Кроме того, отмечается, Минсоцполитики стремится построить "целостную выплатную систему". Включая ряд обменов данными с различными государственными учреждениями – для:

мониторинга;

верификации социальных выплат.

Клиент госбанка не смог получить пенсию за погибшего родственника

Ранее же государственный Sense bank оказался под критикой после жалобы клиента по поводу невозможности получить пенсию умершего родственника из-за воздушной тревоги. В отделении тому также сообщили, что не знают, какие справки нужны.

"Спрашиваю, какой нужен пакет документов? Не знаем. А есть ли кто компетентный, кто знает? Нет", – посетовал клиент.

В ответ банк объяснил, что отделения не работают во время воздушных тревог в целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Кроме того, клиенту было разъяснено, что для получения выплаты нужно предоставить необходимые подтверждающие документы, а именно:

свидетельство о смерти – оригинал или нотариальная копия;

паспортные данные;

свидетельство о праве на наследство;

идентификационный код

А также, что их должны отсканировать и заверить, после чего они отправляются для обработки в соответствующий отдел банка, дальнейшая обработка может занять до 30 дней. Представители банка заявили, что свяжутся с отделением, чтобы уточнить обстоятельства ситуации и помочь клиенту.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, люди, повторно эвакуируемые из опасных районов Харьковщины (Волчанск, Липцы), могут повторно получить выплаты как внутренне перемещенные лица. Взрослые получат 2000 гривен в месяц, а дети и лица с инвалидностью – 3 000 грн. Это пособие назначается на период шести месяцев.

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