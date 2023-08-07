В Украине новые правила получения номерных знаков для авто: что разрешили

Украинцы могут самостоятельно выбрать номерной знак для автомобилей. Условие – одни "номера" на одно транспортное средство.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил: желанный номерной знак можно забронировать – чтобы он достался именно вам. Впрочем, такая бронь недолговечная:

действует в течении 10 календарных дней;

по истечении этого срока отменяется автоматически.

Заказать номерной знак можно через электронный кабинет водителя. Доступ по ссылке.

"Отныне заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто. Заказать услугу можно по типу транспортного средства. Но есть важное условие – на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак", – сообщил министр.

Новые правила регистрации авто

Тем временем, в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке. Согласно соответствующему в постановлению Кабинета министров:

покупатель нового автомобиля в автосалоне может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерной знак, т. е. при приобретении нового авто пропадает необходимость получать "транзитные номера";

при покупке авто на "вторичке" больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля – теперь достаточно указать в договоре купли-продажи лицо, которое будет регистрировать авто.

По сути новые правила также позволяют купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Для этого при оформлении сделки с автосалоном в договоре нужно делегировать право регистрации сотрудникам автосалона.

"Транзитные номера" же теперь понадобятся только в том случае, если покупатель решит сам поехать в сервисный центр МВД и поставить там авто на учет своими силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также увеличили время получения копии видеозаписи прохождения экзаменов на водительское удостоверение в сервисных центрах МВД. Теперь оно составляет 30 дней – тогда как раньше было всего три. Обычно такое видео используют для подачи заявления об обжаловании результатов экзаменов.

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