В Украине изменили процедуру получения водительского удостоверения: кандидатам расширили права

В Украине увеличили время получения копии видеозаписи прохождения экзаменов на водительское удостоверение в сервисных центрах МВД. Теперь оно составляет 30 дней – тогда как раньше было всего 3. Обычно такое видео используют для подачи заявления об обжаловании результатов экзаменов.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили, что получить видеозапись можно:

как теоретической;

так и практической части экзамена.

"Теперь у каждого есть право в течение 30 дней получить копию видеозаписи как теоретического, так и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Ранее у кандидатов в водители было 3 дня на получение копии", – говорится в сообщении.

Как получить видеозапись экзамена

Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный сервисный центр МВД, в котором сдавался экзамен. На это дается 30 дней со дня сдачи. При этом подать заявление можно и не самостоятельно, а с помощью доверенного лица.

К заявлению нужно приложить копии документов, удостоверяющих личность. Например:

паспорт с указанием места регистрации;

ИНН.

Также нужно предоставить электронный носитель информации, на который в сервисном центре запишут копию сдачи экзамена. Таким носителем, к примеру, может быть обычная флешка.

"Сервисный центр МВД, где проходила сдача экзамена, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его и выдает копию записи процесса сдачи экзамена. Копия выдается в том виде, в каком она была сохранена в информационном хранилище. Такая выдача происходит под подпись получающих ее лиц", – рассказали в центре.

Важно помнить: если запись вы получаете не самостоятельно, а ваше уполномоченное лицо, сначала будет проведена проверка и его самого, и заявленных им полномочий. Для этого ему нужно предоставить:

действующую нотариально удостоверенную доверенность;

удостоверяющие личность документы – например, паспорт с указанием места регистрации проживания и ИНН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.

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