В Украине изменили процедуру получения водительского удостоверения: кандидатам расширили права
В Украине увеличили время получения копии видеозаписи прохождения экзаменов на водительское удостоверение в сервисных центрах МВД. Теперь оно составляет 30 дней – тогда как раньше было всего 3. Обычно такое видео используют для подачи заявления об обжаловании результатов экзаменов.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили, что получить видеозапись можно:
- как теоретической;
- так и практической части экзамена.
"Теперь у каждого есть право в течение 30 дней получить копию видеозаписи как теоретического, так и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Ранее у кандидатов в водители было 3 дня на получение копии", – говорится в сообщении.
Как получить видеозапись экзамена
Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный сервисный центр МВД, в котором сдавался экзамен. На это дается 30 дней со дня сдачи. При этом подать заявление можно и не самостоятельно, а с помощью доверенного лица.
К заявлению нужно приложить копии документов, удостоверяющих личность. Например:
- паспорт с указанием места регистрации;
- ИНН.
Также нужно предоставить электронный носитель информации, на который в сервисном центре запишут копию сдачи экзамена. Таким носителем, к примеру, может быть обычная флешка.
"Сервисный центр МВД, где проходила сдача экзамена, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его и выдает копию записи процесса сдачи экзамена. Копия выдается в том виде, в каком она была сохранена в информационном хранилище. Такая выдача происходит под подпись получающих ее лиц", – рассказали в центре.
Важно помнить: если запись вы получаете не самостоятельно, а ваше уполномоченное лицо, сначала будет проведена проверка и его самого, и заявленных им полномочий. Для этого ему нужно предоставить:
- действующую нотариально удостоверенную доверенность;
- удостоверяющие личность документы – например, паспорт с указанием места регистрации проживания и ИНН.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.
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