В Украине назвали город, в котором пенсии значительно выше средних по стране: где и сколько получают 

В Украине в Киеве средний размер пенсии почти на четверть выше, чем в среднем по стране. Жители столицы на заслуженном отдыхе получают 7190 грн, в то время как украинцы в среднем получают пенсию в размере 5311,4 грн.

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Об этом говорится в данных opendatabot. По состоянию на начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн – около 145 долларов. Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получат выплаты менее 3000 грн. Напомним, прожиточный минимум составляет 2589 грн.

С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. Интересно, что в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%).

Какие пенсии платят:

Киев - 7190 грн;

Донецкая область - 6601 грн;

Луганская область - 6295 грн;

Ривненская область - 6240 грн;

Днепропетровская область - 5840 грн;

Киевская область - 5462 грн;.

В 7 областях – Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве – средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области – 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве – 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.

Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам – сейчас на карту получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и сейчас составляет 79% всех пенсионеров - 8,3 млн. человек.

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