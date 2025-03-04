В Украине накрыли "бензиновый" кол-центр, выманивший у фермеров более 7 млн грн: как действовали мошенники

Мошенники в Украине создали фиктивные компании и, предлагая дизельное топливо и удобрения по низким ценам, через кол-центр выманили у бизнеса 7,5 миллиона гривен. Украинцев продолжают обманывать с помощью поддельных фирм, поэтому важно тщательно проверять поставщиков перед оплатой.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Злоумышленники использовали тщательно продуманную схему для обмана предпринимателей.

Они скупали юридические лица, основным видом деятельности которых была "неспециализированная оптовая торговля". После этого получали полный пакет документов, в том числе печати, финансовые номера телефонов, банковские ключи, доступы к электронным ящикам и банковским счетам. Однако назначенные директора этих предприятий являлись фиктивными лицами и не занимались реальной хозяйственной деятельностью.

Менеджеры так называемого отдела продаж размещали объявления в социальных сетях и отправляли SMS-рассылки потенциальным покупателям, предлагая дизельное топливо и удобрения по цене ниже рыночной. В электронном формате заключались договоры о поставках продукции, однако после получения подписки товары не отправлялись.

Сотрудники Департамента уголовного розыска, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с правоохранителями Винницкой и Одесской областей провели масштабную спецоперацию. Были проведены санкционированные обыски в помещениях подозреваемых в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве. В ходе обысков изъяли многочисленные доказательства преступной деятельности, в том числе доверенности, выписки, уставы разных обществ, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Следователи сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы по статьям 190 (мошенничество) и 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, продолжаются процессуальные действия для объявления трех подозреваемых в международный розыск, поскольку они находятся за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники начали активно использовать подмененные QR-коды для похищения банковских данных, особенно в местах быстрых оплат. Чтобы избежать финансовых потерь, украинцам важно внимательно проверять ссылки перед вводом конфиденциальной информации.

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