В Украине начнут по-новому назначать пенсии: как теперь можно подтвердить страховой стаж

В августе 2026 года в Украине коренным образом изменится подход к подтверждению страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. Пенсионный фонд больше не сможет требовать от граждан документы, если соответствующие сведения уже содержатся в государственных реестрах и базах данных.

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Соответствующие изменения обусловлены принятым в этом году законом № 4851-IX, который вступает в силу 2 августа 2026 года. Он позволит полностью возложить обязанность по сбору и проверке данных на государственные органы, что, в свою очередь:

уменьшит бюрократическую нагрузку ;

; облегчит условия для людей, чьи бумажные трудовые книжки или первичные документы были утрачены в результате ликвидации предприятий, боевых действий или временной оккупации территорий.

Ключевые изменения и новые правила для пенсионеров

Закон обязывает ПФУ самостоятельно искать информацию о трудовой деятельности, заработной плате и уплате единого взноса в государственных реестрах. А если необходимых сведений в реестрах нет — уведомить об этом заявителя и предоставить четкие разъяснения относительно альтернативных способов подтверждения стажа.

Для этого необходимо предоставить трудовую книжку, но если её нет или она содержит неточные записи о стаже (особенно за период до 2000 года):

справки и выписки с предприятий;

сведения о выплате заработной платы;

банковские транзакции по начислениям;

трудовые договоры;

архивные документы;

показания как минимум двух свидетелей;

решение суда.

Кроме того, периоды работы будут засчитываться в страховой стаж, даже если предприятие задолжало государству единый социальный взнос (ЕСВ), но при условии, что за это время была подана соответствующая отчетность, в которой взнос начислен в размере не менее минимального. В то же время ответственность за неуплату возлагается на работодателя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине с каждым годом становится все меньше пенсионеров, и темпы сокращения их числа только ускоряются. По состоянию на июнь их число составляло 9,98 млн человек, что стало новым историческим минимумом. Причем только за первые пять месяцев 2026 года этот показатель сократился сильнее, чем за весь прошлый год.

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