Украинцам «раздадут» по 10 800 гривен: кто может получить деньги

Граждане Украины из наиболее уязвимых слоев населения могут получить по 10 800 гривен от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Прием заявок на выплату продлится до 25 июня.

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Об этом сообщили в самой организации. Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте гуманитарной организации.

Что известно о выплате

Регистрация на июньскую выплату началась 16 июня и продлится до 17:00 25 июня .

. Сумма помощи составляет 10 800 гривен на одного члена домохозяйства (но не более, чем на пятерых членов домохозяйства).

Кто может подать заявку

Граждане, которые в настоящее время физически находятся на территории Украины .

. Домохозяйства, проживающие в районах, где продолжаются боевые действия .

. Семьи со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

(ВПЛ). Лица, вернувшиеся на ранее освобожденные территории Украины .

. Граждане, которые уже получали помощь от NRC ранее и сейчас снова соответствуют критериям уязвимости.

Чьи заявки будут отклонены

Лица, находящиеся за границей.

Домохозяйства, получавшие денежные выплаты от NRC или других гуманитарных организаций в течение последних 6 месяцев.

Лица, которые пытаются зарегистрироваться повторно (все дубликаты после первой попытки аннулируются автоматически).

Какие документы необходимы

Паспорт. Оригинал паспорта гражданина Украины (книжечка) или ID-карта.

Оригинал паспорта гражданина Украины (книжечка) или ID-карта. Налоговый номер. РНОКПП (ИНН) для всех членов семьи в возрасте от 15 лет.

РНОКПП (ИНН) для всех членов семьи в возрасте от 15 лет. Номер счета. Личный банковский счет в формате IBAN (UA + 27 знаков). Карты "еПідтримка" и некоторые социальные/пенсионные счета не принимаются.

банковский счет в формате IBAN (UA + 27 знаков). Карты "еПідтримка" и некоторые социальные/пенсионные счета не принимаются. Справка ВПЛ. Для внутренне перемещенных лиц (как минимум на одного члена семьи).

Для внутренне перемещенных лиц (как минимум на одного члена семьи). Для детей. Свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 15 лет.

Свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 15 лет. Подтверждение уязвимости (при наличии). Удостоверение инвалида, справка МСЭК, пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи, справка о беременности или медицинские документы о тяжелых хронических заболеваниях.

В Норвежском совете по делам беженцев предупредили украинцев о возможных признаках мошенничества при заполнении заявки. Участникам программы следует помнить, что:

гуманитарная помощь всегда бесплатна;

NRC не запрашивает банковские данные, PIN-код или CVV;

если кто-то требует оплату за помощь, об этом следует немедленно сообщить представителям организации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, получившие выплату в размере 1000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя тысяча", должны потратить эти средства до 30 июня включительно. Деньги, которые останутся по состоянию на 1 июля, будут перечислены обратно в государственный бюджет.

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