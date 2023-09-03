В Украине начали перечислять дополнительные выплаты к пенсии: кто может получить деньги

В Украине начата выплата дополнительных средств для пенсионеров. Денежная помощь будет осуществляться не менее 4 месяцев, а получать пенсионеры сумму, которой не хватает до 3 тыс. грн, но не менее 100 грн.

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Программа поддержки пожилых украинцев продлится минимум 4 месяца, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Речь идет о совместном проекте Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН, направленном на поддержку граждан, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих другую финансовую помощь от международных организаций.

"Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она проводится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновил проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком позже следующего календарного дня.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине проходят обязательные проверки фактического места жительства ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Некоторые переселенцы могут остаться без выплат.

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