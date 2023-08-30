Как будут проверять ВПЛ в Украине и как не остаться без помощи: заявление Минсоцполитики

В Украине проходят обязательные проверки фактического места жительства ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Некоторые переселенцы могут остаться без выплат.

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Так, 11 июля правительство приняло постановление Кабмина Украины. Основаниями для проверки ВПЛ могут быть:

учет внутриперемещенного лица в пределах одной территориальной общины;

неуведомление об изменении фактического места жительства;

результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

В Минсоцполитики предупредили переселенцев, что о проверке будут сообщать заранее, а именно через 2 дня. Если лица на момент проверки отсутствуют по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней следует обратиться в орган социальной защиты населения. Однако, если есть обоснованные причины отсутствия, необходимо в течение 30 дней предоставить органу соцзащиты подтверждающие это документы.

Если же получатель пособия на жительство от государства в течение 30 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплата временно прекращается.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в середине июля Кабмин Украины изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Но правительство отсрочило нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью.

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