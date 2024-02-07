В Украине мошенники грабят людей с помощью "автомобильной" схемы: как действуют аферисты

В Украине мужчина перевел 100 тыс. грн задатка за автомобиль, но продавец перестал выходить на связь. Ситуация произошла в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Звягельского районного отдела полиции. "5 февраля в Звягельский районный отдел полиции обратился 26-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что хотел приобрести автомобиль, а потому на одном из вебсайтов нашел соответствующее объявление. Позвонив по указанному номеру, мужчина связался с продавцом, который сообщил, что за транспортное средство необходимо оплатить задаток", – говорится в заявлении.

Мужчина согласился и несколькими платежами перевел на указанный счет 100 тысяч гривен, однако желаемого так и не получил. Незнакомец перестал отвечать на телефонные звонки.

Сейчас по указанному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины, в рамках которого устанавливают причастных к мошенничеству, отметили в полиции.

Как не попасть на крючок мошенников?

Украинцев призывают быть более здравыми и не верить в продажу стоимостного имущества по крайне низкой цене. Обычно это признак нечестных намерений продавца: вы рискуете получить товары сомнительного качества или вообще остаться без денег и покупок.

Заключайте официальные письменные соглашения для обеспечения себя при использовании посреднических услуг по покупке и доставке стоимостных товаров. Также требуйте личной встречи с продавцом или посредником и проверяйте, с кем вы имеете дело, для этого просите для ознакомления необходимые документы. При необходимости советуйтесь со специалистами в соответствующей отрасли.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине снова активизировались мошенники, которые "работают" в мессенджерах Telegram и WhatsApp и притворяются работодателями. Аферисты предлагают украинцам несложную работу в соцсетях за 800-3000 грн в день, однако на самом деле схема направлена на выманивание денег у жертв.

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